Crombez blijft sp.a-voorzitter: "Partij wil dat ik volgende verkiezingen voorbereid"

John Crombez blijft dan toch voorzitter van de sp.a na de tegenvallende resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. "De partij heeft me gevraagd om de volgende verkiezingen voor te bereiden", zegt hij aan VTM NIEUWS. Deze zomer zei Crombez nochtans dat hij zou opstappen als de resultaten tegenvielen.

"Ik moet bescheiden zijn vandaag, maar ik moet ook mijn verantwoordelijkheid opnemen", zegt de Oostendenaar. "Het partijbureau heeft me gevraagd om de federale verkiezingen van mei volgend jaar voor te bereiden. Als het partijbureau vindt dat ik het in handen moet nemen met hen, dan moet ik dat doen."

"In de steden hebben we een gemengd beeld. Ik wil geen perceptie creëren, want globaal zijn deze verkiezingen voor ons niet goed, maar in de steden is het gemengd." Crombez geeft dus toe dat het resultaat niet goed genoeg is. "We hebben te veel verloren vandaag. We moeten ons anders organiseren. Dat zijn we verplicht aan onze kiezer."

Sp.a-kopstuk Bert Anciaux vindt ook dat de partij moet vernieuwen. "We hebben nieuwe mensen nodig, nieuwe gezichten die een socialisme van de 21ste eeuw uitdragen, niet dat van de 19de eeuw", zegt hij aan VTM NIEUWS. "Ik denk dat dat succes kan hebben en we moeten nadenken over meer samenwerking met Groen. Sp.a moet een nieuw project oprichten."

Ontslag?

"Als het echt niet goed is, zal ik mijn conclusies wel trekken", zei de sp.a-voorzitter in een interview deze zomer. "Wees gerust, ik zal me niet vastklampen aan mijn stoel."

De lokale verkiezingen waren voor de Vlaamse socialisten bijzonder belangrijk. De partij krijgt het moeilijk in Gent, Oostende en Brugge, die typisch roodgekleurd zijn. In Leuven kon de sp.a wél nog een burgemeester leveren. In die andere centrumsteden is dat nog onzeker.

Bekijk hier alle resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen: