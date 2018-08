Crombez: "Als verkiezingsuitslag slecht is, stopt het voor mij"

Sp.a-voorzitter John Crombez zegt te stoppen als voorzitter als de uitslagen van de verkiezingen op 14 oktober slecht zijn in de steden. Dat zegt hij in een interview met De Morgen.

"Als het echt niet goed is, zal ik mijn conclusies wel trekken", zegt de partijvoorzitter. "Wees gerust, ik zal me niet vastklampen aan mijn stoel", voegt hij daaraan toe. De sp.a'er wil er geen percentages op plakken. "Dat kan je niet."

De lokale verkiezingen van 14 oktober zijn voor de Vlaamse socialisten bijzonder belangrijk. Nu is de sp.a nog aan de macht in Gent, Brugge, Leuven en Oostende. Of ze die steden kunnen behouden, is lang niet zeker.

Sterkhouders

In Gent gaat burgervader Daniël Termont weg, in Leuven neemt Louis Tobback afscheid van de politiek en in Brugge en Oostende kunnen sterke tegenkandidaten roet in het eten gooien voor de socialisten. In Hasselt moest Hilde Claes de burgemeestersjerp twee jaar geleden nog afgeven aan CD&V.

Oppositie

Zowel op Vlaams als op federaal niveau zitten de socialisten nu in de oppositie. Zich sterk maken bij de lokale verkiezingen is daarom nog zo belangrijk. "De ambitie is dat we kunnen blijven zorgen voor de steden waar we nu besturen", zegt Crombez nog aan de krant. "En liefst nog een paar meer. Als dat niet lukt hebben we een probleem."