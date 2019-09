Crevits: "Vlaamse regering tegen 23 september is haalbare kaart"

Volgens Hilde Crevits, Vlaams en federaal onderhandelaar voor CD&V, is het mogelijk dat de Vlaamse regering een feit is voor 23 september, de vierde maandag van september waarop traditioneel de Septemberverklaring plaatsvindt. “We hebben nog voldoende tijd om goed te discussiëren, het zou goed zijn om dan uit de startblokken te schieten”, zegt Crevits aan VTM NIEUWS.

Op de vierde maandag van september legt de regering traditioneel de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Maar op dit moment is Vlaams formateur Jambon (N-VA) nog druk in de weer om een nieuwe Zweedse coalitie te vormen met CD&V en Open Vld. Toch heeft onderhandelaar Crevits vertrouwen dat het tegen 23 september rond is. “We zijn nu al twee weken goed aan het praten, maar ik denk dat het een haalbare kaart is”, klinkt het.

Op federaal niveau laat Crevits minder in haar kaarten kijken. “Het is van belang dat N-VA en PS aan tafel gaan zitten en eventueel een preformatie opstarten”, aldus Crevits. “Maar de tijd dringt nu echt wel, want de uitdagingen voor België zijn groter dan ooit. Mijn partij, CD&V, gaat in op de uitnodigingen die er zijn, maar het is niet goed om harde eisen te stellen vandaag.”