Crevits: "Minstens één kinderverzorger per kleuterschool"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil het aantal fulltime kinderverzorgers in het kleuteronderwijs verdrievoudigen. Dat zegt ze in de studio van VTM NIEUWS. “Er zijn vandaag bijna 1.000 mensen als kinderverzorger aanwezig in kleuterscholen, daar moeten er 1.500 bijkomen, zodat elke school er minstens één heeft”, klinkt het.

“Het is nodig dat er zoveel zorgverleners bijkomen. Vroeger waren kinderen altijd zindelijk als ze op de kleuterschool kwamen, dat hoeft nu niet meer”, zegt Crevits. “We moeten zorgen dat kleuterleiders niet alle werk moeten doen, dat er mensen zijn die dergelijke taken uit de handen van de kleuterleider kunnen nemen.”

Bedoeling van Crevits is dat elke kleuterschool binnenkort een kinderverzorger heeft. “We verdelen dat in principe op basis van het aantal kinderen”, klinkt het. “Maar dat zou moeten betekenen, als er 1.500 mensen bijkomen, dat elke kleuterschool er eentje heeft.”