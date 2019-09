Conner Rousseau is met zijn 26 jaar oud genoeg om de jongerenafdeling van sp.a te leiden - maar de partij zelf? Hij laat zich niet uit het lood slaan. “Is het normaal dat een jongere zonder ervaring voorzitter wil worden? Neen. Zijn het radicale tijden? Ja. Er is een elektroshock nodig. Nu. Of de laatste mag het licht uitdoen. En ik durf die shock te geven.”