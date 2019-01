Christophe Peeters wordt ondervoorzitter van Gentse gemeenteraad

Christophe Peeters van Open Vld Gent wordt de ondervoorzitter van de gemeenteraad. Over de rol van Peeters was lange tijd onduidelijkheid, want hij mocht na 18 jaar plots geen schepen meer zijn. Dat postje gaat naar Sami Sougir, die een pak minder voorkeursstemmen haalde. Dat leidde tot fikse ruzie binnen Open Vld Gent. De nieuwe burgemeester van Gent, Mathias De Clercq, had eerder al gezegd dat Peeters "een prominente rol ging krijgen binnen de partij", maar het was tot nog toe niet duidelijk wat dat inhield.

“De gebeurtenissen van de voorbije weken hebben mij als mens diep gekwetst", reageert Peeters. "Ik heb echter als politicus steeds mijn verantwoordelijkheid genomen, ten aanzien van onze stad, mijn partij en mijn bijna 5.000 kiezers. Dat zal ik ook in de toekomst blijven doen als gemeenteraadslid voor Open Vld.”

"Ik ben verheugd dat Christophe een verdere prominente rol zal opnemen binnen onze partij. Christophe heeft met zijn 24 jaar beleidservaring een pak kennis opgebouwd, en is ontegensprekelijk van groot belang voor onze partij en onze stad", reageert ook de kersvers burgemeester Mathias De Clercq in het persbericht. "We kijken ernaar uit om op een positieve manier verder samen te werken.”

Stephanie D’Hose is aangeduid door de voltallige fractie als fractieleider van Open Vld Gent.