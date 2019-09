Christian Van Eyken veroordeeld voor moord, 23 jaar cel

Oud-Vlaams parlementslid Christian Van Eyken is veroordeeld tot 23 jaar cel, voor de moord op de ex-man van zijn secretaresse. Van Eyken had een affaire met de haar. Intussen is hij ook met haar getrouwd.

De ex-man van die secretaresse werd dood teruggevonden in zijn flat in Laken in Brussel. Hij was in het hoofd geschoten.

Uit camerabeelden bleek dat Van Eyken en zijn vrouw de laatsten waren die hem levend zagen, en dus gingen de speurders ervan uit dat zij er iets mee te maken hadden. Van Eyken heeft alles altijd ontkend.

Ook de vrouw van Van Eyken moet 23 jaar naar de cel.