Check straks zelf hoeveel politici verdienen

Vanaf volgend jaar kan iedereen nagaan hoeveel politici, kabinetsleden en bestuurders van overheidsbedrijven precies verdienen. Nu al moeten politici hun mandaten aangeven, maar morgen wordt een nieuwe wet gestemd, waardoor niet alleen hun mandaten elk jaar worden gepubliceerd, maar ook tot in de details de bedragen die ze ermee opstrijken.

Iedereen zal het vanaf volgend jaar online kunnen bekijken: alle mandaten en verantwoordelijkheden die alle overheidsbestuurders en politici opnemen én welke vergoeding daartegenover staat.

Het gaat zowel om publieke functies - met transparantie over alle vergoedingen tot op de euro nauwkeurig - als over private vergoedingen. Daarmee wordt de aangifteplicht uitgebreid naar alle overheidsbestuurders, dus ook instellingen waar de overheid het voor het zeggen heeft zoals De Lijn en Brussels Airport.

Hoe wordt dat weergegeven?

Als fictief voorbeeld gebruiken we een politicus die lokaal en nationaal zeer actief is. Als schepen van een middelgrote gemeente verdient die per maand zo'n 1.500 euro netto of een bruto jaarloon van 36.000 euro.

Het Vlaams parlement betaalt een jaarlijkse basisvergoeding van 82.000 euro. Als bestuurder van pakweg een cultuurhuis krijgt hij/zij zitpenningen, goed voor 2.400 euro per jaar. Het mandaat in een lokale vzw is onbezoldigd. Privé is hij/zij voor zo'n 400 euro per maand nog lesgever: dat wordt omwille van privacy beperkt weergegeven met een indicatie in schijven, hier tussen 1 en 5.000 euro per jaar.

Op die manier zal weergegeven worden hoeveel politici verdienen. Vanaf volgend jaar kan iedereen dat dan online bekijken.