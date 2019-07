Charles Michel volgt Donald Tusk op als Europees president

Ontslagnemend premier Charles Michel wordt voorzitter van de Europese Raad. Daarover hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie dinsdag in Brussel een akkoord bereikt in het kader van de verdeling van een hele rist topfuncties.

To be appointed President of #EUCO is a great responsibility and a task I will fulfill with commitment.



A united #Europe with respect for national diversity is my objective.



Solidarity, freedom & mutual respect are the core of the European Union. I will uphold those values. pic.twitter.com/CLBMDaeVu6