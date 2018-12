Charles Michel :"Intentie om naar Marrakesh te gaan"

Premier Charles Michel heeft in een verklaring gezegd dat hij van plan is om naar Marrakesh te gaan om de positie van het parlement uit te leggen. "Ik zal die positie daar dan gaan verdedigen." De omstreden N-VA-campagne is "schandalig" en "onaanvaardbaar", zei Michel nog.

Premier Charles Michel (MR) trekt niet naar de koning om het ontslag van de regering in te dienen, maar naar het parlement om te stemmen over het Marrakesh-pact. Dat heeft hij zopas gezegd op een persconferentie. De campagne over het migratiepact van N-VA noemde de premier "onaanvaardbaar, schandalig en onwaardig". En hij blijft erbij dat hij naar Marrakesh trekt. Michel wil dat doen op basis van een stemming in het parlement, waar N-VA als enige meerderheidspartij tegen is en de linkse oppositiepartijen pro. Komt er een wisselmeerderheid, dan is dat voor N-VA het einde van de regering.