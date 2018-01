CD&V wil dit jaar miljoen huisbezoeken

CD&V-voorzitter Wouter Beke roept zijn partijleden op om dit jaar een miljoen huisbezoeken te doen om de kiezer te overtuigen om bij de lokale verkiezingen in oktober voor CD&V te kiezen. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak op de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V in het Antwerpse Lint.

Beke maakte van zijn toespraak gebruik om de campagne van het verkiezingsjaar 2018 af te trappen. “CD&V is de enige weg vooruit”, zegt de voorzitter vol vertrouwen. “Dat wij de beste burgemeesters hebben, valt niet te verbazen. Dat onze burgemeesters de beste bestuurders zijn evenmin. Wie anders heeft die ervaring? Wie anders heeft dat talent in huis? Wie heeft daarvoor de juiste stijl? Wie anders heeft daarvoor de visie: niet links, niet rechts maar de weg vooruit!”

Stijl

Na de kritiek van premier Michel op de stijl van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), toont Beke zich trots over de “rationele” stijl van zijn partij. “Ik las een kritisch artikel over mijn stijl. ‘Ik ben rationeel’. Stel u voor, een rationele politicus. Ik loop inderdaad niet voortdurend zenuwachtig te Twitteren."

“Wel beste mensen. Mijn stijl, dat is jullie stijl”, zegt Beke. “Dat is onze stijl om aan politiek te doen. Kiezen voor oplossingen in plaats van voor zondebokken. Kiezen voor verbondenheid in plaats van verdeeldheid. Kiezen voor daadkracht èn draagkracht. En dat zal altijd onze stijl zijn. Of anderen dat nu graag hebben of niet!”

(Lees verder onder de video)



Identiteit

Beke had het ook over identiteit. "We laten onze identiteit niet bedreigen van buitenaf, door mensen die onze manier van leven in vraag stellen. Maar ook niet van binnenuit", zei hij.

"Wie in Vlaanderen woont, spreekt Nederlands en respecteert onze cultuur", maakte Beke duidelijk. "Wie in Vlaanderen naar school gaat, doet dat in het Nederlands", vervolgde hij in een verwijzing naar het idee van het gemeenschapsonderwijs om ook andere talen toe te laten op de speelplaats.

"Maar we laten onze identiteit ook niet bedreigen van binnenuit. Vlaming zijn, dat is de vrijheid hebben om jezelf te zijn op straat, gelovig of niet. Vlaming zijn, dat is mannen én vrouwen respectvol behandelen."

Asiel

Het grootste applaus oogstte de voorzitter met zijn analyse van de asielcrisis. "Terreur en criminaliteit bestrijden we keihard. En wie geen asiel krijgt of geen asiel vraagt, kan niet blijven. Maar wij zullen altijd onze menselijkheid bewaren." Op de receptie heerste tevredenheid met de recente vaststelling dat er ook bij staatssecretaris voor Asiel Theo Francken een verschil is tussen de harde communicatie en de statistieken.

Kris Peeters

Vicepremier Kris Peeters belooft in Antwerpen zijn steentje bij te dragen. De armoede, de veiligheid en de mobiliteitsproblemen in de stad zijn de drie thema's die hij daarbij naar voor wil schuiven. Peeters durft ook zeggen dat zijn woning in Puurs nog niet verkocht.