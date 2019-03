CD&V: "Veli wilde altijd alles"

Verschillende CD&V’ers uit de Oost-Vlaamse en nationale partijtop laten onze redactie weten dat Veli Yüksel dinsdag heeft vernomen dat hij afstand moest doen van een kans op het Gents schepenambt. Volgens de partijtoppers “wil Veli altijd alles” en vroeg hij om zowel een verkiesbare plaats voor de Kamer als uitzicht op een mogelijke opvolging van Mieke Van Hecke als Gents schepen. Dat was voor de partij te veel gevraagd en volgens CD&V’ers heeft zijn overstap naar Open VLD te maken met die beslissing.

Na tien jaar als parlementslid voor CD&V, loopt Veli Yüksel over naar Open VLD. De voormalige VRT-journalist noemt het een positieve keuze, maar bronnen zeggen aan VTM Nieuws dat ook zijn ontevredenheid een rol heeft gespeeld, omdat hij van CD&V geen schepen is mogen worden in Gent.

"Ik voelde mij daar minder en minder thuis, ik ga nu volop voor een positief verhaal om mijn overtuiging en engagement om te zetten in concrete resultaten.", luidt bij Yüksel de verklaring voor zijn overstap naar Open VLD.

Na tien jaar in het parlement klaagt Veli Yüksel over de CD&V dat het een partij is waar je tot een stand moet horen, zoals Unizo, of Beweging.net.

De partijtop van CD&V heeft een andere verklaring, zij het anoniem: Het verhaal van Veli Yüksel was letterlijk 'stilaan op, ten einde'.

De vraag te veel

Begin deze week vroeg Yüksel nog én een verkiesbare vierde plaats in het parlement, én de garantie dat hij binnen enkele jaren schepen zou worden in Gent, ter vervanging van nu Mieke Van Hecke. Voor de CD&V was dat een brug te ver, tot groot ongenoegen van Yüksel, klinkt het.

Heeft hij dan gewoon naar een andere partij heeft gekeken om daar een postje te pakken? "Dit is geen opportunistische overstap, het is geen politiek shoppen. Ik maak de overstap van CD&V naar Open VLD onder dezelfde voorwaarden: van plaats vier naar plaats vier.", zo zegt Yüksel.

Zowel open VLD als CD&V halen in de provincie inderdaad zowat evenveel zetels. De kans op een verkiezing is groot, maar wordt niet groter.