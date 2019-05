CD&V-kandidaat Yassin Gül uit partij gezet na filmpje waarin hij dweept met extreemrechtse Grijze Wolven

CD&V heeft een van zijn Limburgse kopstukken voor de Vlaamse verkiezingen: Yasin Gül, een man van Turkse afkomst uit de partij gezet na een filmpje waarin hij dweept met 'de Grijze Wolven', een extreemrechtse en ultranationalistische Turkse beweging. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Gül was tot voor kort schepen voor Groen in Heusden-Zolder. Beke haalde hem binnen als stemmenkanon bij de Turkse gemeenschap. Maar die gok breekt hem nu zuur op.

De beelden dateren van december 2017. Daarop is onder meer te zien hoe Gül de leden van de Grijze Wolven aanspreekt. “We gaan onze strijd blijven voeren tot de Turkse vlag overal ter wereld wappert”, klinkt het. Daarna zingt Gül samen met een aantal anderen een lied dat de Turkse vlag en identiteit eert. In de kamer hangen ook verschillende Turkse vlaggen en een vlag van de Grijze Wolven.

Het is niet de eerste keer dat de naam van Gül geassocieerd wordt met de extreemrechtse Turkse organisatie. Vorig jaar doken op het Facebookprofiel van Gül, toen nog schepen bij Groen, al foto's op waaruit bleek dat hij banden had met de Grijze Wolven. De politicus distantieerde zich toen al van die banden. Het filmpje dat nu opduikt dateert van enkele maanden voor de foto waarvan Gül zich distantieerde, maar laat een stuk minder ruimte voor interpretatie. De Grijze Wolven zijn in ons land dan wel niet verboden, de organisatie wordt wel degelijk op de voet gevolgd door de Belgische veiligheidsdiensten.

CD&V schrapt Gül uit de partij. In een reactie spreekt de partij van een complete verrassing: "CD&V staat voor een samenleving in Vlaanderen waarin iedereen kansen krijgt, op voorwaarde dat men onze normen en waarderen respecteert. De beelden die vandaag naar buiten zijn gekomen, zijn daar geen vertaling van." Daarom wordt hij uit de partij gezet. Zijn plaats op de verkiezingslijsten ligt officieel vast, en een schrapping is niet mogelijk.

Transfer

De 34-jarige Gül zorgde in februari dit jaar nog voor een politieke verrassing toen hij als Groen-schepen in Heusden-Zolder plots op de CD&V-lijst stond. Gül deed dat omdat hij geen verkiesbare plaats kreeg voor Groen op de Vlaamse en federale kieslijst. CD&V daarentegen kon hem wel een vijfde plaats op de Vlaamse lijst aanbieden.

Grijze wolven

In ons land zijn er al een aantal politici gelinkt aan de extreemrechtse Grijze Wolven. Eerder werd in Lokeren al een CD&V-kandidate uit de partij gezet nadat ze onder vuur kwam te liggen voor haar banden met de Turkse groepering. Eind vorige maand dook op Facebook nog een foto op van een Limburgse sp.a-schepen uit Houthalen-Helchteren die op Facebook het teken van de Grijzen Wolven maakte.