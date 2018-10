CD&V en Open Vld willen coalitie in Gent

In Gent willen CD&V en Open Vld samen een coalitie op de been brengen. Dat melden lijsttrekkers Mathias De Clercq en Mieke Van Hecke aan Belga. "De voorbije weken en maanden hebben we vastgesteld dat er sterk wederzijds respect is tussen Mieke Van Hecke en mezelf", zegt De Clercq, die daarmee een alternatief zoekt voor een samenwerking met het progressief kartel sp.a-Groen. "Gezien Mathias zijn overweldigende score willen we de krachten bundelen om een nieuwe coalitie op de been te brengen", voegt Van Hecke toe.

De twee partijen halen volgens de laatste - zo goed als volledige - resultaten samen negentien zetels in de Gentse gemeenteraad. Dat zijn acht zetels te weinig voor een meerderheid. Ze hebben dus nog een partner nodig om een werkbare bestuursmeerderheid op te starten. Zelfs met de steun van N-VA halen ze geen meerderheid in de Gentse gemeenteraad. CD&V en Open Vld lijken dus uit te zijn op een splitsing van het kartel sp.a-Groen, dat maandag tot nader order niet bereid lijkt afstand te doen van de burgemeesterssjerp.