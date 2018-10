CD&V en Open Vld willen coalitie in Gent: "Groot wederzijds respect"

In Gent willen CD&V en Open Vld samen een coalitie op de been brengen. Dat melden lijsttrekkers Mathias De Clercq en Mieke Van Hecke. "De voorbije weken en maanden hebben we vastgesteld dat er sterk wederzijds respect is tussen Mieke Van Hecke en mezelf", zegt De Clercq, die daarmee een alternatief zoekt voor een samenwerking met het progressief kartel sp.a/Groen. "Gezien Mathias zijn overweldigende score willen we de krachten bundelen om een nieuwe coalitie op de been te brengen", voegt Van Hecke toe. Mathias De Clercq kwam zondag als overwinnaar uit de stembusgang en claimde de burgemeestersjerp. "Uit de voorlopige resultaten blijkt dat Open Vld een historische overwinning boekt en de grootste politieke partij in Gent wordt", zegt de liberale kopman.

De Clercq verbond eerder zijn lot in de lokale politiek aan het binnenhalen van de burgemeesterssjerp. "Het is overduidelijk dat er zeer brede steun voor mij is als burgemeester van Gent, met veruit het hoogste aantal voorkeurstemmen", klinkt het. De liberaal hoopt op een bestuursakkoord waarin een 'breed gedragen positief, verbindend, sociaal en vooruitstrevend project voor Gent' wordt gerealiseerd.

Mieke Van Hecke steunt De Clercq en wil mee besturen in Gent. "Ik heb Mathias de voorbije weken ervaren als iemand die de stad bijeen kan houden en niet polariseert", klinkt het. "Uit de uitslag van de verkiezingen blijkt dat ook de Gentenaar kiest voor dat verhaal." Beide kandidaten spreken van een diep onderling respect.

CD&V, die zondag vier zetels in de Gentse gemeenteraad haalt, merkt dat Open Vld op diezelfde manier de toekomst van Gent wil vorm geven. "Gezien ook Mathias zijn overweldigende persoonlijke score willen we de krachten bundelen."

De twee partijen halen volgens de laatste - zo goed als volledige - resultaten samen negentien zetels in de Gentse gemeenteraad. Dat zijn er acht te weinig voor een meerderheid. Ze hebben dus nog een partner nodig om een werkbare bestuursmeerderheid op te starten. Zelfs met de steun van N-VA halen ze geen meerderheid in de Gentse gemeenteraad. CD&V en Open VLD lijken dus uit te zijn op een splitsing van het kartel Sp.a/Groen, dat maandag tot nader order niet bereid lijkt afstand te doen van de burgemeesterssjerp.