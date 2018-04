"CD&V en Open Vld nemen gsm niet op"

Mobiliteitsminister François Bellot (MR) ontkent dat hij niets onderneemt om een oplossing te vinden voor het vlieglawaai rondom de luchthaven van Zaventem, en wijst met de vinger naar CD&V en Open Vld. "De voorzitters van CD&V en Open VLD nemen hun telefoon nooit op", zegt Bellot in De Tijd en L'Echo.

"Telkens als ik de voorzitters van CD&V en Open VLD bel om een bemiddelaar aan te stellen, geven ze niet thuis. Die bemiddelaar moet een compromis tussen Vlaanderen en Brussel helpen te vinden. Gwendolyn Rutten en Wouter Beke hebben het te druk, hebben iemand anders aan de lijn of moeten dringend naar een afspraak. Zij zitten nochtans federaal, in Vlaanderen en in Brussel in de meerderheid", zegt de minister in de krant.

Niet zelf op rem

Het is aan Bellot om een oplossing te vinden voor het vlieglawaai. Zowel Brussel als Vlaanderen willen een nieuwe vliegwet die een wijziging van de huidige routes mogelijk moet maken, maar minder dan een half jaar voor de lokale verkiezingen is het daar te laat voor.

Bellot ontkent echter dat hij zelf in opdracht van zijn partijtop op de rem staat. "Niets van aan", klinkt het. Bellot grijpt terug naar een compromis dat hij in januari 2017 op de regeringstafel legde. Zijn nota ging veel verder dan de vliegwet. Die werkt alleen nieuwe Europese regels uit over de procedures om de vliegroutes te wijzigen.

Het voorstel van Bellot ging over een breed pakket maatregelen, met onder meer de invoering van roterende vliegroutes. "Ik heb een voorstel dat klaar is om inhoudelijk te bediscussiëren. Maar niets beweegt. Iedereen is bang om zelfs maar naar het dossier te kijken."

Reactie van Rutten

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde intussen al op Twitter. "Ik zat net voor Pasen samen met François Bellot aan tafel over de vluchtnormen en routes zoals Leuven Rechtdoor. Met positief resultaat! Want oplossingen bereik je door te praten. Dat is precies wat we doen. Hij heeft mijn nummer, ik het zijne. En dat werkt prima, ook vandaag", klinkt het.