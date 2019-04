CD&V draagt Hilde Crevits voor als kandidaat-minister-president

Zondag wordt Crevits pas officieel voorgesteld als kandidaat-minister-president maar betrouwbare bronnen bevestigen aan onze redactie dat zij wel degelijk de uitdager wordt van Bart De Wever (N-VA).

Zondag komt CD&V in Genk bij elkaar voor haar verkiezingscongres. De verschillende kopmannen en -vrouwen zullen er uitgebreid in de picture staan. Maar één naam zal daarbij nog nadrukkelijker in beeld komen: Hilde Crevits, het West-Vlaamse electorale goudhaantje van de partij.

De Vlaamse minister van Onderwijs was in 2014 al met voorsprong de populairste kandidaat in haar kieskring West-Vlaanderen: ze haalde meer dan 112.000 voorkeurstemmen, bijna 50.000 meer dan de man die uiteindelijk minister-president zou worden, Geert Bourgeois (N-VA).

Crevits ligt ook bijzonder goed in haar eigen partij en draagt een imago van een ernstige, harde werkster met zich mee. Zij zal dan ook de komende vier weken die er nog resten tot 26 mei de leiding nemen van de kiescampagne, samen met partijvoorzitter Wouter Beke.