CD&V doet 1 miljoen huisbezoeken

Eén miljoen huisbezoeken afleggen. Dat is het doel van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Het christendemocratische veldwerk schoot vandaag in Vilvoorde officieel uit de startblokken. CD&V wil de komende zes jaar opnieuw een derde van de burgemeesters leveren en in twee derde van de besturen zetelen.

Huisbezoeken bestaan al zo lang als er verkiezingscampagnes zijn. Volgens partijvoorzitter Wouter Beke blijven ze een belangrijk campagnemiddel. "Het gaat om direct contact", legt hij uit. "De inzet van sociale media is belangrijker dan vroeger, maar huisbezoeken zijn voor een lokaal stevig ingewortelde partij als de onze, een belangrijk instrument."

Eén miljoen voordeuren

CD&V heeft als doel een miljoen voordeuren af te gaan. Die bezoeken gebeuren in het teken van de lokale verkiezingsprogramma's richting de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. In elke gemeente zijn daarvoor interne werkgroepen aan de slag

Levenskwaliteit centraal

Voorzitter Beke hamert op levenskwaliteit als centraal thema. Dat kan draaien rond mobiliteit, de aanpak van zwerfvuil, de strijd tegen leegstand of het bevorderen van samenhorigheid. Hoe dat concreet wordt ingevuld, verschilt van gemeente tot gemeente en van stad tot stad.

Bezoeken eigenlijk al bezig

Vandaag was de officiële aftrap van de huisbezoeken, maar officieus zijn de lokale afdelingen al even in de weer. In Vilvoorde bijvoorbeeld is het de bedoeling vandaag de kaap van de vijfduizend huisbezoeken te halen, om de komende weken alle 17.500 deuren te zijn afgegaan.