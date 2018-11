CD&V blijft achter Vanackere als directeur Nationale Bank staan

Steven Vanackere (CD&V) blijft bij de Nationale Bank "de juiste man op de juiste plaats". Tot die conclusie kwam het partijbureau van CD&V en zei de partij aan VTM NIEUWS. De benoeming van Vanackere oogstte veel kritiek, omdat er daardoor geen enkele vrouw meer in de raad van bestuur zal zitten.

Critici vroegen dan ook om de benoeming nog om te keren, en alsnog voor een vrouw te kiezen. Het partijbestuur van CD&V kwam daarom vandaag samen maar blijft achter Vanackere staan. "Hij is de juiste man op de juiste plaats, daar is geen enkele twijfel over", klinkt. De partij zal die boodschap vrijdag ook aan de federale regering overmaken.

Ex-minister Vanackere volgt zijn partijgenote Marcia De Wachter op als directeur, maar ook zij was niet tevreden met de keuze voor een man als opvolger.

