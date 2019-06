CDH stapt zowel regionaal als federaal in oppositie

De Franstalige humanisten van cdH hebben beslist op alle niveaus in de oppositie te gaan. Ze zullen dus in geen enkel regering zetelen: noch federaal, noch Brussels, noch Waals. Dat hebben de leden van het partijbureau beslist. De beslissing maakt een coalitie tussen PS, MR en eventueel Ecolo alvast op Waals niveau als de enige werkbare.

Het cdH verloor fors bij de verkiezingen van 26 mei. In de Kamer zakte van negen naar vijf zetels, in Wallonië bleven er van de dertien nog tien over. Ook in Brussel verloor de partij drie zetels en zakte ze van negen naar zes.

“De kiezers hebben ons een heel duidelijk en sanctionerend signaal gegeven”, zegt partijvoorzitter Maxime Prévot. “Een signaal dat zegt dat de Brusselaars en Walen overduidelijk geen vragende partij zijn dat het cdH verder regeringsverantwoordelijkheid opneemt.”

Als het cdH effectief naar de oppositie verhuist, wordt een coalitie tussen de grootste partij PS (23 zetels) en tweede partij MR (20 zetels) zo goed als onvermijdelijk. PS en Ecolo (12 zetels) hebben samen geen meerderheid, en met de PTB (10 zetels) regeren lijkt uitgesloten.