Campagnewagen Lorin Parys in brand gestoken

In Leuven hebben onbekenden afgelopen nacht de campagnewagen van verkiezingskandidaat Lorin Parys (N-VA) in Leuven in brand gestoken. Dat meldt het Leuvense parket.

"Het gaat hier om een bewuste actie tegen de N-VA. Er zijn in de omgeving immers geen andere beschadigingen geregistreerd, zodat het niet gaat om puur vandalisme. Dit geweld tegen onze partij moet stoppen. Een tijd geleden werden partijleden lastig tijdens een fietstocht in het kader van Kom op tegen Kanker en afgelopen zaterdag werd onze praalwagen tijdens de Pride Parade in Brussel aangevallen", aldus Parys, die hierbij een oproep lanceert "om ondanks het verschil in mening vreedzaam in dialoog te gaan en mekaars mening te respecteren."

Tent

Het verlies van de caravan betekent voor de N-VA-Leuven volgens Parys "een behoorlijke hap uit de verkiezingskas". "Het is afwachten in welke mate de verzekering het verlies ervan vergoedt. We laten ons door deze actie echter in geen geval intimideren en gaan vanaf nu dubbel zo hard ons best doen om onze voorstellen voor een ander en beter Leuven aan de man te brengen. In plaats van de caravan zullen wij de komende tijd met een tent de boer opgaan en verder zoeken naar creatieve oplossingen", aldus Parys.

Foto: Vertommen