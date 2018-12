Calvo (Groen): "We gaan niet depanneren, wel engageren"

“Onze houding zal heel duidelijk zijn, niet depanneren en ook niet blokkeren, maar wel engageren”, zegt Kristof Calvo in naam van Groen over de minderheidsregering die gevormd wordt nadat N-VA uit de regering-Michel I is gestapt.

“Dit is redelijk uitzonderlijk”, zegt politicoloog Dave Sinardet over de huidige minderheidsregering. "Het is sinds 1959 geleden dat ons land nog zo’n regering kende. De regering-Eyskens II had toen enkele zetels te kort voor een meerderheid, maar heeft het wel zo'n vier maanden volgehouden. “Het is een moeilijke situatie, we hebben geen politieke traditie in België van minderheidsregeringen. Het is dan ook de vraag hoe die zich nu zal kristalliseren”, klinkt het bij Sinardet.

De vraag is dan ook of zo’n minderheidsregering werkbaar is. Voor elke beslissing zal de regering een meerderheid moeten zoeken en moeten onderhandelen met het parlement. N-VA wil deze regering intussen wel nog steunen als er onderwerpen aan bod komen die zij mee onderhandeld hebben. De partijen sp.a en Groen geven dan weer aan deze regering niet zomaar te helpen in het parlement. “Iedereen kent onze kritiek op onze regering, de begroting, bijvoorbeeld, die kunnen wij niet steunen”, verduidelijkt Kristof Calvo aan VTM NIEUWS. “Onze houding zal heel duidelijk zijn, niet depanneren en ook niet blokkeren, maar wel engageren”, zegt hij. Calvo wil de premier ook aanmoedigen om de huidige lijn niet zomaar door te trekken. “Wij hopen dat de komende maanden dingen eerlijker en opener gaan gebeuren, zeker op het vlak van milieu. Er moet heel wat veranderen.”

(Lees verder onder de video)

Vlaams Belang stapt dan weer naar de Raad van State. Met het kort geding wil het Vlaams Belang de beslissing over het migratiepact terugdraaien. Dat lukt volgens Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter niet meer tegen morgen, maar misschien wel tegen 19 december, wanneer het migratiepact gestemd wordt.