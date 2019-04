Calvo belooft dat wie salariswagen heeft “geen loon zal verliezen”, Jambon gelooft er niets van

Deze middag gingen Kristof Calvo (Groen) en Jan Jambon (N-VA) in VTM NIEUWS in duel naar aanleiding van 'De Stem van Vlaanderen'. Groen beloofde dat wie nu een salariswagen heeft, “geen loon zal verliezen”. Klopt niet, “mensen met een middelhoog loon zullen de pineut zijn”, repliceerde Jambon. Bekijk hieronder het integrale debat.

(Lees verder onder de video)

Calvo haalde de samenwerking van zijn partij met Ecolo aan om aan te tonen dat er “door samen te werken veel mogelijk is in België”, maar Jambon ging daar meteen tegen in. “Ik denk dat het project dat hij verdedigt, nefast voor het land zou zijn”, aldus de voormalige vicepremier die deze keer mikt op de post van regeringsleider. Volgens hem zouden de plannen van Groen tot 13 miljard euro aan extra belastingen leiden.

Klopt niet, aldus Calvo. “Die debatfiche mag naar de prullenmand. Uit de berekeningen van het Planbureau blijkt dat met ons programma een grotere klimaatambitie en meer koopkracht perfect verzoenbaar zijn. In ons verhaal gaat de middenklasse er drie keer meer vooruit dan bij de N-VA, en zijn de laagste inkomens de grote winnaars.”

Eén of drie klimaatministers?

De twee federale politici verschilden grondig van mening over het hete hangijzer klimaat. Kristof Calvo pleitte onomwonden om opnieuw naar één minister bevoegd voor Klimaat te gaan, in plaats van de huidige vier nu. “De voorbije jaren hebben we tien verschillende klimaatministers gehad, en we halen geen enkele doelstelling. We kunnen zelfs niet eens één vliegtuig nemen om naar een klimaattop te gaan.”

Jambon, die er op wees dat het Planbureau berekende dat in het N-VA-voorstel de CO2-uitstoot vier keer zo hard daalt dan in het Groen-voorstel (door de verlenging van de levensduur van twee kerncentrales), is wel voorstander van meerdere ministers. Hij pleitte voor het afschaffen van de federale minister, en het behoud van drie ministers op regionaal niveau, “maar dan wel met de volle bevoegdheid”.

Wat met de salariswagens?

Tijdens het debat konden ook kijkers vragen stellen. Een daarvan ging over de salariswagens. Wil Groen werknemers die nu een wagen van hun bedrijf krijgen, 500 euro loon afnemen? “Neen”, maakte Calvo zich sterk, “dat zal met ons niet gebeuren”. “Die mensen zijn nu al het slachtoffer van de hoge lasten op arbeid. Die willen wij verlagen. Mensen met een salariswagen krijgen de tijd om nieuwe afspraken te maken met hun werkgever over hun loon en zullen geen loon verliezen. We gaan dat met heel veel zorg aanpakken. Het is Bart De Wever zelf die heeft gezegd dat dit systeem irrationeel is. Wij willen mensen uitbetalen in euro’s, niet in auto’s.”

Jambon hecht weinig geloof aan die belofte. “Groen gaat enkel de laagste verdieners iets compenseren, en de mensen die ver van hun werk wonen. Dus de mensen die een middelhoog loon hebben en dicht bij hun werk wonen, zijn de pineut. Maar wij zeggen: ofwel hebben mensen die wagen nodig om hun job te doen, of hij maakt deel uit van het salarispakket. Dus eerst moet dat salarispakket fatsoenlijk is en dan de mensen de keuze laten. Maar je moet niet aan het salarispakket raken. Maar bij Groen is het hebben van een wagen al een doorn in het oog.”

Samen in een regering?

Zien de twee hun partijen ondanks de meningsverschillen samen in een regering stappen? Beide politici zijn sceptisch. “Wij gaan alles doen om een progressieve coalitie op de been te brengen”, aldus Calvo. “Daarvoor kijken we in eerste plaats naar christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten.”

Ook Jambon erkent dat samenwerken niet evident zou zijn. “Samen regering met een partij die nog linksere maatregelen dan de PVDA naar voren schuift, wordt moeilijk.”