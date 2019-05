Marij Preneel (Groen), de districtsburgemeester van Borgerhout heeft een illegale vreemdeling erkend als vader van een pasgeboren kind. Ondanks negatief advies van het parket. Er zijn vermoedens dat het om een schijnerkenning gaat, en dat is strafbaar. De man zou via de erkenning zelf aan een verblijfsvergunning kunnen geraken. Het Antwerps stadsbestuur is een intern onderzoek gestart.