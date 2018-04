Burgemeester Brakel stapt op na ongeval

Waarnemend burgemeester van Brakel Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) stapt op nadat hij woensdagavond betrokken was geraakt bij een ongeval, en daarop positief blies bij een alcoholcontrole. Bij dat ongeval raakt een dorpsgenoot levensgevaarlijk gewond.

Het ongeval vond plaats op de N8 in Sint-Maria-Lierde. De 53-jarige Devleeschouwer kreeg het aan de stok met een bestuurder die hem iets verderop opwachtte op het midden van de weg. Devleeschouwer wilde de man ontwijken maar reed hem alsnog aan, het slachtoffer raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Toen de politie ter plaatse kwam, blies Devleeschouwer positief. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.

Overleg

Open Vld Brakel heeft in overleg met Devleeschouwer beslist dat het beter was dat hij zou opstappen. "Dit geeft hem de kans om in alle sereniteit zijn verdediging op te nemen", klinkt het.

De eerste schepen zal de taken van Devleeschouwer overnemen tot er een opvolger is gevonden.

Foto: Open Vld Brakel