Brussel ruimt bijna 450 mandaten op

Een half jaar na aankondiging heeft Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zijn hervorming zo goed als rond. In totaal verdwijnen bijna 450 bestuursmandaten. Dat schrijft De Morgen.

Begin juli verkondigde Close dat de stad Brussel 326 van haar 800 mandaten zou schrappen. Eergisteren is op een eerste evaluatie met de verschillende fractievoorzitters gesteld dat uiteindelijk bijna 450 mandaten verdwijnen.

Fusies

Dat is ten eerste mogelijk omdat zeven organisaties ophouden te bestaan, vaak door een fusie met een andere organisatie. Ten tweede verdwijnen er postjes in raden van bestuur en algemene vergaderingen door bezuinigingen, zo blijkt uit documenten die De Morgen kon inkijken.

In veel gevallen zijn organisaties daartoe gedwongen. Sinds 1 januari geldt namelijk een verplichting om het aantal bestuurders te beperken tot maximaal twaalf.

Kostprijs daalt

De oefening is nog niet helemaal klaar en daarom wil Close zelf niet reageren in De Morgen. Maar deze cijfers zijn aan de fractievoorzitters meegedeeld en in de meeste organisaties is de hervorming al doorgevoerd. Uiteindelijk zal de totale kostprijs voor de stad dalen van 1,2 miljoen naar een half miljoen euro per jaar.