Volgens zeer voorlopige resultaten in Brugge (103 op 115 bureaus geteld) is de CD&V van Dirk De Fauw er de grootste partij, met 31,8 procent. De sp.a van burgemeester Renaat Landuyt is de tweede partij met 19,6 procent. Open Vld-Plus van Mercedes Van Volcem haalt 13,3 procent, Groen haalt 10,8 procent. De N-VA van Pol Van Den Driessche haalt 11,6 procent, Vlaams Belang haalt 9,3 procent.