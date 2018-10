Bronnen binnen CD&V: "'Drugstrafikant' is vrijgesproken"

Rediart Cankja, de CD&V-kandidaat die begin september in opspraak kwam omdat hij op de Frans-Zwitserse grens betrapt werd met drie kilo heroïne, is vrijgesproken. Dat melden verschillende bronnen binnen CD&V aan onze redactie. Cankja kwam oorspronkelijk op voor de Antwerpse CD&V en in het district Ekeren.

Rediart Cankja is een Antwerpenaar met Kosovaarse roots. Hij werkt vooral als tolk onder meer voor politie en justitie. Begin september werd hij plots nationaal nieuws toen hij aan de Frans-Zwitserse grens in Viry werd aangehouden samen met de Antwerps-Albanese zangeres Shpresa S. In hun auto stak op een verborgen plaats drie kilogram heroïne. Hij werd vandaag vrijgelaten uit de cel en keert morgen terug naar zijn woonplaats in Ekeren. Dat melden verschillende verschillende bronnen binnen CD&V. De Albanese vrouw die samen met hem reisde, is veroordeeld tot 2 jaar cel.

"Incident politiek gebruikt"

Lijsttrekker Kris Peeters kon begin september, vlak voor het neerleggen van de kieslijsten, niet anders dan de man van de lijst te halen. "Dat was een zeer pijnlijke zaak. Nu heb ik begrepen dat de man vrijgesproken is", vertelt Peeters aan onze redactie "Als dat zo is, dan is dat voor de man en zijn gezin een hele goede zaak. Ik betreur ten zeerste dat dit incident ook politiek is gebruikt om de man in kwestie en ook CD&V Antwerpen in diskrediet te brengen. Iedereen is onschuldig tot hij veroordeeld is."

Gesprek

Peeters wil zo snel mogelijk een gesprek aangaan met Rediart Cankja wanneer hij terug in het land is. "Ik hoop dat hij zich verder nog politiek kan en wil engageren, maar ik begrijp zeer goed dat wanneer men zoiets meemaakt en door andere politieke partijen zo hard is aangepakt, dat niet evident is", klinkt het nog.

