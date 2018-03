Bracke snoert De Block de mond in parlement

Tijdens het vragenuurtje in het parlement heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zich vurig verdedigd over de terugbetaling van de borstkankerscreening. Alleen ... hield ze zich niet aan de gevraagde tijd. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) besliste om de micro van de minister dan maar uit te schakelen, maar dat hield De Block niet tegen om nog even haar punt te maken.

De Block lag de afgelopen weken zwaar onder vuur nadat ze het systeem van de terugbetaling voor borstkankerscreening wilde aanpassen. Voor vrouwen met een hoog risico op borstkanker zou er niets veranderen, maar voor andere vrouwen zou de terugbetaling van zo'n mammografie voor het vroegtijdig opsporen van de kanker beperkt of geschrapt worden.

Met andere woorden: als je jonger bent dan 45 en ouder dan 74 jaar en je hebt géén verhoogd risico op borstkanker, krijg je niet langer een terugbetaling van zo'n preventief onderzoek. Als je tussen de 45 en de 50 jaar bent, krijg je nog maar één onderzoek per jaar terugbetaald. Als je tussen de 50 en de 74 jaar bent, krijg je één screening om de twee jaar terugbetaald.

Franstalige partijen

En dat stuit tegen de borst. Vooral bij de Franstalige partijen zijn ze niet te spreken over de maatregelen. De Franstalige oppositiepartijen PS en CdH spreken zelfs over "de besparingsobsessie van deze regering", maar ook coalitiepartner MR is er zwaar tegen gekant. "MR is niet overtuigd van de argumenten. We kunnen dit niet ondersteunen", liet MR-voorzitter Olivier Chastel weten.

Foute informatie

Minister De Block bijt nu in de Kamer van zich af. "Het klopt niet dat ik de terugbetaling van borstkankerscreeningen heb teruggeschroefd voor bepaalde groepen", reageert ze. "Er is heel wat foute informatie verspreid de afgelopen dagen. [...] Ik vind het schandalig dat niemand eerst de moeite heeft genomen om de wetenschappelijke aanbevelingen te raadplegen, noch de internationale richtlijnen, noch het rapport van het kenniscentrum dat aan de basis ligt van deze aanpassing."