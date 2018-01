Bracke neemt ontslag uit Arteveldestadion

Siegfried Bracke (N-VA) neemt ontslag uit de raad van bestuur van de cvba Arteveldestadion. Dat meldt hij zelf op de sociale media. Hij doet dat na de heisa die ontstaan is rond de Ghelamco Arena, die de cvba gebouwd heeft. “Ik wil er niets meer mee te maken”, schrijft hij in zijn ontslagbrief.

Het Gentse stadsbestuur ligt onder vuur in een boek over de bouw van de Ghelamco Arena. Volgens auteur Ignace Vandewalle had de stad Gent midden jaren 2000 de wet op de overheidsopdrachten moeten toepassen om het voetbalstadion te bouwen. Omdat meer dan de helft van het stadion gefinancierd werd met overheidsmiddelen, had men een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financierders en architecten een faire kans kregen om het project in de wacht te slepen.

Vandewalle klaagt verder aan dat schepenen tijdens matchen van AA Gent met belastinggeld zouden eten en drinken, en dat de stad stiekem aandeelhouder zou geworden zijn van de club.

Handen af Siegfried Bracke neemt daarom ontslag uit de cvba die het stadion heeft gebouwd. "Wat ik gisteren via de media heb vernomen, én wat ik intussen aan bijkomende informatie heb verzameld, is van die aard dat ik daarmee van ver of dichtbij niets meer te maken wil hebben", zegt hij in zijn ontslagbrief aan voorzitter Resul Tapmaz (sp.a).

"Voor alle duidelijkheid: ik heb altijd gezegd, en ik zal blijven zeggen, dat ik blij ben dat het stadion er staat. En ook de goede samenwerking tussen de stad en de club is vanzelfsprekend toe te juichen. Maar het een noch het ander rechtvaardigen de wet te overtreden en kunnen ook geen politieke praktijken legitimeren waarvan ik krachtig afstand wens te nemen."

Bracke wijst ten slotte ook op een mogelijk belangenconflict, omdat hij als gemeenteraadslid zichzelf niet wil interpelleren in de zaak.

