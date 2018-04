Bonte zegt parlement vaarwel

Hans Bonte (sp.a) verlaat het parlement na achttien jaar en kiest voor de volle honderd procent voor het gemeentebestuur van Vilvoorde. Hij wil van Vilvoorde een centrumstad maken. Dat schrijft De Standaard.

Het cumulverbod van de sp.a, waarbij politici moeten kiezen tussen de nationale en regionale politiek, blijft volgens Bonte een strategisch slechte beslissing. “Als je je sterkhouders verplicht te kiezen, zadel je jezelf op met een concurrentieel nadeel want andere partijen trekken zich er niets van aan,” zegt Bonte.

Verrijkend

De socialist vond het verrijkend om zowel volksvertegenwoordiger als burgemeester te zijn: “De laatste jaren heb ik veel Vilvoordse ervaringen kunnen aankaarten in het parlement.”

Te weinig middelen

Hoewel de Vlaamse regering enkele miljoenen extra gegeven heeft aan de centrumregio’s (Vilvoorde, Dilbeek en Halle), krijgt Vilvoorde nóg niet genoeg middelen volgens Bonte. “De stad groeit te snel. Ofwel worden we erkend als centrumstad met de bijbehorende middelen, ofwel laat men deze fiere Vlaamse stad aan haar lot over en worden we opgeslokt door Brussel.”

Geen plan B

Als Bonte niet herverkozen wordt, zal hij “ontgoocheld zijn, maar niet in een zwart gat vallen. Ik vermoed dat mijn politieke carrière op dat moment stopt.”