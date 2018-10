Bonte houdt kartelpartner Groen uit schepencollege Vilvoorde

In Vilvoorde hebben sp.a, Open Vld en CD&V een bestuursakkoord bereikt. Dat hebben de drie partijen vanochtend bekendgemaakt. Groen, dat in kartel met de sp.a naar de verkiezingen trok, krijgt geen schepenambt en "beraadt zich over zijn positie".

Sp.a-Groen (13), Open Vld (8) en CD&V (5) beschikken samen over 26 van de 35 zetels in de Vilvoordse gemeenteraad. Afgelopen nacht hebben sp.a, Open Vld en CD&V "overeenstemming bereikt over een uitvoerig bestuursakkoord dat antwoorden moet bieden op de talrijke uitdagingen waarmee de Zennestad wordt geconfronteerd", leest hun gezamenlijk persbericht. Hun coalitieakkoord kreeg de titel 'Versterkt vooruit naar een duurzame bruisende Vlaamse stad aan het water'.

Bonte opnieuw burgemeester

De drie partijen kwamen overeen dat Hans Bonte (sp.a) de komende zes jaar burgemeester blijft. Hij zal ook bevoegd zijn voor Integrale Veiligheid en Stadsontwikkeling. Naast het burgemeesterschap zijn er nog drie schepenmandaten weggelegd voor de sp.a. Ook Open Vld mag drie schepenen leveren, CD&V krijgt er een.

Teleurgesteld

In het persbericht luidt het dat Groen "teleurgesteld is geen deel uit te maken van het schepencollege". De partij beraadt zich over haar positie.

Almaci: "Weinig collegiaal"

Tijdens een interview in De Ochtend op Radio 1 zei nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci dat Hans Bonte zich weinig collegiaal opstelt en zich vergist van vijand. "Hopelijk is dat niet de socialistische manier van werken", zei Almaci. "Dit had ik echt niet verwacht van een andere progressieve politicus."