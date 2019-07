Bocht van N-VA: De Wever toch open voor btw-verlaging op elektriciteit

“Een verkeerde keuze”, “een verkapte indexsprong” en “de mensen verliezen alleen”. Geen goed woord had N-VA de afgelopen jaren over voor een btw-verlaging op elektriciteit. Maar kijk, als zoenoffer naar sp.a kan het dan toch.

Formateur Bart De Wever (N-VA) is bereid om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een lagere btw op elektriciteit. Dat staat in zijn formateursnota, waarvan hij hoopt dat die de basis kan zijn voor een Vlaams regeerakkoord. Opvallend, want N-VA was altijd een grote tegenstander van zo’n verlaging.

Even opfrissen: in 2013 onderhandelde de regering-Di Rupo (PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V en cdH) met de deelstaten over een pakket aan maatregelen om iets te doen aan de hoge loonkosten en ons land aantrekkelijker te maken voor bedrijven die zich hier willen vestigen: het ‘competitiviteitspact’. Toen toverde vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) een opmerkelijke maatregel uit zijn hoed: een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6%. De prijs van de elektriciteitsfactuur zit namelijk ook in de index vervat. Als je die factuur verlaagt, stel je ook de automatische indexering van de lonen uit en zorg je ervoor dat de loonkosten van de bedrijven dus minder snel stijgen: goed voor onze concurrentiepositie.

Open Vld sprong meteen op de kar, want er werd iets gedaan aan de loonkosten én het was een belastingverlaging. Toenmalig vicepremier Pieter De Crem (CD&V) vond het een schandelijke verkiezingsstunt die de begroting zou verzwaren. Hij kreeg steun van N-VA, toen nog in de oppositie, maar uiteindelijk moesten CD&V (en de begroting) de verlaging slikken.

Breekpunt

De regering-Michel verhoogde de btw opnieuw naar 21% om de taxshift te financieren. Socialisten schreeuwden moord en brand en dienden wetsvoorstellen in om de btw te verlagen. Die werden begin dit jaar nog weggestemd door de regeringspartijen en N-VA, want ‘de werkende mensen zouden er uiteindelijk meer aan verliezen’. Voor de socialisten was de btw-verlaging één van de grote campagneprioriteiten en zelfs een breekpunt om in de regering te stappen.

Nu blijkt dat De Wever wil toegeven. Volgens goedgeplaatste bronnen bij diverse partijen zou in zijn formateursnota staan dat hij bereid is om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen om federaal een btw-verlaging op elektriciteit door te voeren. Of hij naar 6% wil, is niet duidelijk.

Volgens een onderhandelaar beseft iedereen intussen dat de energiefactuur te hoog is, maar op Vlaams niveau zou De Wever niet van plan zijn om eraan te morrelen. Nochtans is daar ook veel mogelijk. Als de regering alle kosten die strikt genomen niets met de elektriciteitsinfrastructuur te maken hebben, uit de factuur haalt, kan die al met minstens 10% dalen. Nu betaal je via je factuur ook voor openbare verlichting, budgetmeters, premies voor isolatie of warmtepompen en er is vaak geen gegronde reden waarom de overheid dat niet met ‘gewoon’ belastinggeld betaalt. De regering die dat wil rechtzetten, zal dat geld dan wel zelf ergens moeten vinden. Dus is het gemakkelijker om een belastingverlaging door te voeren die geen enkele euro kost aan de Vlaamse begroting. De rekening (en de beslissing) voor de btw-verlaging ligt bij de federale regering, maar die kijkt al aan tegen een tekort van zo’n 11 miljard.

Bourgondisch

Dat De Wever zo diep knielt om sp.a te verleiden, leidt mogelijk tot wat zenuwen bij CD&V. Want Open Vld en N-VA hebben genoeg aan ofwel sp.a, ofwel CD&V. Al blijft een meerderheid met sp.a zeer nipt en bovendien is Vlaams meebesturen officieel niet het voorkeursscenario van de socialisten. Maar als er op federaal vlak een Bourgondische coalitie (met N-VA, liberalen en socialisten) kan komen, zullen ze - onder de vleugels van de PS - wel meedoen. En in dat geval kan er Vlaams misschien toch weer gesproken worden. De PS zal het compromisvoorstel van De Wever in ieder geval graag zien komen.