Hilariteit vanmorgen aan het cultureel centrum in Maasmechelen, want een van de bijzitters kwam er in een clownspak opdagen. De man werd onmiddellijk naar huis gestuurd.

De voorzitter van het stemlokaal kon er niet heel hard om lachen en stuurde de man weer naar huis. Of hij nog is moeten terugkeren is voorlopig niet duidelijk.