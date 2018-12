Bevoegdheden N-VA opnieuw verdeeld: De Block neemt Asiel en Migratie erbij

De N-VA bevoegdheden uit de regering-Michel I worden verdeeld binnen de drie partijen in de minderheidsregering: Open Vld, CD&V en MR. De posten zouden verdeeld zijn, dat melden verschillende media.

Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) neemt de bevoegdheid Asiel en Migratie bij haar huidige takenpakket. De Block heeft als voorganger van Theo Francken (N-VA) kennis van zaken.

Denis Ducarme (MR) wordt minister van Defensie en neemt daarmee de job over van de recent nieuwe minister Sander Loones. Ducarme is ook minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Pieter De Crem (CD&V) neemt het als minister van Binnenlandse Zaken over van Jan Jambon. De Crem is tegelijk staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

Alexander De Croo (Open VLD) wordt minister van Financiën in plaast van Johan Van Overtveldt. Philippe De Backer neemt zijn rol als minister van Telecommunicatie en Administratieve Vereenvoudiging over. In 2016 nam De Backer ook de fakkel over van Bart Tommelein als staatssecretaris voor Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee.

Wie de bevoegdheden over Gelijke Kansen van staatssecretaris Zuhal Demir overneemt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Naar de koning

Premier Charles Michel (MR) zou nu richting koning Filip trekken om hem op de hoogte te brengen van de nieuwe samenstelling van zijn regering. Dat bevestigt MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Charles Michel moet door de koning een Koninklijk Besluit laten goedkeuren om verder te kunnen, maar is daar vooralsnog nog niet aangekomen.