Betere toiletten voor chauffeurs De Lijn

Na heel wat klachten is het zover: de chauffeurs van De Lijn krijgen beter uitgeruste mobiele toiletten, die vanaf deze maand worden geplaatst. De toiletten zullen ook vaker gekuist worden, zegt de openbare vervoersmaatschappij.

De vakbonden bij De Lijn trokken al meermaals aan de alarmbel over problemen die chauffeurs ondervinden bij een toiletbezoek. Het gaat daarbij om vuile wc's, gesloten wc's of het feit dat ze moeten betalen voor een wc-bezoek. De buschauffeurs en trambestuurders kunnen op 572 locaties over heel Vlaanderen gebruikmaken van een toilet. Omdat goed sanitair belangrijk is, voorziet De Lijn ook toiletten die buiten de openingstijden van sommige gebouwen toegankelijk zijn.

Drie soorten

De Lijn voorziet drie soorten toiletten: de eigen gebouwen (stelplaatsen en chauffeurslokalen), bij derde partijen (treinstations, cafés, tankstations) en gehuurde mobiele toiletten. Voor 122 nieuwe mobiele toiletten heeft de vervoermaatschappij een nieuw raamcontract afgesloten met de gespecialiseerde firma Liekens uit Arendonk. Die 122 mobiele toiletten worden geplaatst en onderhouden door een privéfirma. Ook chauffeurs van privé-exploitanten die rijden voor De Lijn kunnen in principe gebruikmaken van het sanitair.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat het om een investering in het comfort van de eigen medewerkers. "Na overleg met de gebruikers van deze toiletten, zoals chauffeurs, maar ook technici, preventiemedewerkers en exploitatiepersoneel, hebben we de kwaliteitseisen fors opgetrokken", aldus Weyts.

Proper

In vergelijking met het vorige contract worden de toiletten volgens De Lijn vaker gepoetst. "In de meeste regio's zullen de toiletten meermaals per week geledigd en uitgebreid gereinigd worden", zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. "De frequentie is afhankelijk van het geschat verbruik, maar kan verhoogd worden indien nodig."

Met een badgesysteem houdt de leverancier bij wanneer de onderhoudsbeurten hebben plaatsgevonden. De leverancier heeft ook garanties moeten geven voor het snel verhelpen van defecten. Voor dringende interventies is er de klok rond dienstverlening voorzien. De mobiele toiletcabines hebben een toilet met stromend water, een handenwasser met stromend water, vuilnisbakje, afgesloten houder voor wc-papier en voldoende verlichting.

Om de toiletten te beschermen tegen vandalisme, hebben ze ook een cijferslot of sleutelslot. In samenspraak met de lokale besturen zoekt De Lijn naar een plaats met voldoende sociale controle.

