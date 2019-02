Bert Anciaux zet stap opzij als lijsttrekker

Bert Anciaux (59), die ruim twee weken geleden werd aangeduid als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement voor sp.a in Brussel, zet een stap opzij. Brussels parlementslid Hannelore Goeman, aanvankelijk kandidaat eerste opvolger voor de Europese lijst, zal hem vervangen.

Wat nu de rol van Anciaux zal zijn, is niet duidelijk. Het lijstduwerschap "hoeft voor mij niet, maar als de partij dat wil, zal ik dat doen", zegt hij aan Belga. De beslissing daarover is nog niet gevallen.

Anciaux besliste zelf om plaats te maken om twee redenen: hij wil de engagementen die hij de voorbije jaren aanging buiten de politiek blijven voortzetten en hij wil een kans geven aan de jeugd, zegt hij.

Na de verkiezingen in 2014, waarbij hij niet verkozen raakte vanop de tweede plaats op de Vlaamse lijst van de Brusselse sp.a, werd Anciaux gecoöpteerd senator. "Na twintig jaar echt steeds 200 procent alles gegeven te hebben, was het even een flinke aanpassing", zegt hij in een bericht op zijn website.

Anciaux gelooft naar eigen zeggen in "de kracht van vernieuwing". "De jongste dagen ging ik op zoek naar jonge fantastische vrouwen om eerste opvolger te staan, zodat ik binnen enkele jaren met opgeheven hoofd zou kunnen weggaan. Maar waarom doe ik dat nu dan niet? Alsof er vandaag geen schitterende, gedreven en geloofwaardige jonge vrouwen rondlopen? Door nu een stap terug te zetten, geef ik hen nu de kans te vechten voor de jongeren in de stad, voor meer sociale rechtvaardigheid."