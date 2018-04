Berger: "We zijn nog niet welkom genoeg"

Antwerpen is niet klaar voor een orthodoxe jood in de gemeenteraad. Dat zegt Aron Berger in een interview met radiozender Joe, in een eerste reactie na de heisa van gisteren. Berger kondigde gisteren aan dat hij zijn kandidatuur voor de Antwerpse CD&V intrekt.

“Het blijkt dat wij nog niet voldoende geïntegreerd zijn en misschien nog niet genoeg welkom zijn in België”, zegt Berger. “Zolang wij in Antwerpen in onze gesloten kring blijven, dan is er geen enkel probleem. Maar buitenkomen ligt nog iets moeilijker.”

Berger zegt ook dat hij nog nooit problemen heeft gehad met het feit dat hij vrouwen de hand niet schudt, ook niet in het zakenleven. “Dat wordt ons als kind aangeleerd en het is iets dat wij voor de rest van ons leven respecteren. Het is niet omdat ik nu in de politiek ga, dat dat plots moet veranderen.”

Tóch niet op lijst

Berger zou bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opkomen voor CD&V in Antwerpen. Maar dat gaat uiteindelijk niet door omdat hij veel kritiek kreeg. Zo weigert hij onder meer om vrouwen de hand te schudden vanwege zijn geloof. Ook vanuit de eigen partij was niet iedereen tevreden met de keuze voor Berger.

Het nieuws werd dinsdag gelekt, gisteren trok de ultraorthodoxe jood zijn kandidatuur alweer in. Hij zei begrip te hebben voor de gevoeligheden en gewoontes die er in Vlaanderen zijn, maar “betreurt hoe de zaak op de spits is gedreven”.

Beke niet op de hoogte

CD&V-voorzitter Beke zit verveeld met de zaak. Hij wist op voorhand niet dat het om een orthodoxe jood ging, zei hij gisteren aan VTM NIEUWS. "Het is niet onze verantwoordelijkheid om iedereen na te trekken, dat is de verantwoordelijkheid van de lokale afdelingen."

Beke laat wel duidelijk merken dat hij achter Peeters blijft staan als lijsttrekker voor Antwerpen.

