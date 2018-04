Berger geen kandidaat meer voor CD&V

De ultraorthodoxe jood Aron Berger staat dan toch niet op de Antwerpse CD&V-lijst. Dat is zonet bevestigd aan VTM NIEUWS. Berger heeft zijn kandidatuur teruggetrokken. Hij zegt begrip te hebben voor de gevoeligheden en gewoontes die er in Vlaanderen zijn, zoals het niet schudden van de hand van een vrouw. "Ik betreur wel hoe de zaak op de spits is gedreven."

"We willen de apartheid doorbreken. We hebben de afgelopen dagen veel contact gehad met de joodse gemeenschap, we willen met hen een dialoog en we wilden dat zij een kandidaat voor de verkiezingen naar voor zouden schuiven", zegt CD&V-lijsttrekker Kris Peeters tijdens de persconferentie. "Aron Berger is geëngageerd en graag gezien. We hebben lang gesproken vandaag."

Na overleg trekt de heer Aron Berger zich terug als kandidaat voor @cdenvstAd. De dialoog met de Joodse gemeenschap wordt verdergezet. — CD&V (@cdenv) 18 april 2018

(Meer onder de tweet)

Gisteren raakte bekend dat de ultraorthodoxe jood Aron Berger op de negende plaats van de Antwerpse CD&V-lijst zou staan. Berger houdt vast aan de religieuze principes, zoals het ritueel slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen, uit respect voor zijn eigen echtgenote. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, ook binnen de eigen partij.

Joodse gemeenschap

"Wij komen geschonden uit deze affaire", zegt Joods Actueel-hoofdredacteur Michaël Freilich net voor de persconferentie. "Dit is een traumatische ervaring voor de gemeenschap."

Berger zegt op de persconferentie dat hij zich juist voelt behandeld door CD&V, maar dat hij het "betreurt hoe de zaak op de spits is gedreven".

Geen camera's

Ook de organisatie van de persconferentie zelf verliep moeizaam. Zo kondigde CD&V-lijsttrekker Kris Peeters gisteren groot aan dat de pers vandaag woord en uitleg zouden krijgen. Alle Vlaamse nieuwsmedia waren aanwezig, maar op het laatste nippertje liet Joods Actueel weten dat de persconferentie niet mocht gefilmd worden. "De persconferentie vindt plaats op privéterrein", kreeg de VTM NIEUWS-ploeg te horen. Later bleek dat camera's wél toegang kregen tot de zaal.

Diefstal

Net voor de persconferentie raakte ook nog bekend dat Berger door de correctionele rechtbank in Antwerpen recent schuldig bevonden is aan diefstal. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. Volgens de rechtbank heeft Berger 28.500 euro gestolen van een oude zieke man, die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn nalatenschap.

De partij was niet op de hoogte van de veroordeling. "Dat is het eerste dat we daarvan horen", zegt Antwerps CD&V-politica Caroline Bastiaens.

Kritiek

Op de keuze voor Berger kwam gisteren al heel wat kritiek, ook binnen de eigen partij . "Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V, omdat het in strijd is met de basiswaarden van de partij", reageert CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert.

Ook Vrouw & Maatschappij (V&M), de machtige, politieke vrouwenbeweging van de CD&V, liet al verstaan dat ze "zware bedenkingen" hebben bij de keuze voor Berger. "Binnen onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema’s, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva is voor V&M ondenkbaar”, reageert voorzitster Liesbeth Maris.