Benoeming ministers veroorzaakt stoelendans

Na de congressen van gisterenavond verhuizen verschillende parlementsleden naar de Vlaamse regering. Daardoor leggen binnenkort een aantal nieuwe gezichten de eed af in de Kamer of in het Vlaams parlement.

Voor N-VA zullen Jan Jambon, Ben Weyts, Zuhal Demir en Matthias Diependaele deel uitmaken van de nieuwe bewindsploeg. Jambon wordt in de Kamer opgevolgd door Wim Van der Donckt, die ook de vorige legislatuur al als opvolger in het halfrond belandde. De opvolger van Demir is Joy Donné, de voormalige kabinetschef van toenmalig vicepremier Jambon. In het Vlaams parlement wordt Weyts normaliter opgevolgd door Joris Nachtergaele, terwijl het zitje van Diependaele naar Arnout Coel zou gaan.

Bij CD&V krijgen Wouter Beke en Hilde Crevits een opvolger in respectievelijk de Kamer en het Vlaams parlement. Dat worden - afgaande op de kieslijsten - Steven Matheï en Brecht Warnez.

Voor Open Vld is het nog wachten op de definitieve namen. Een certitude lijkt Bart Somers. Indien hij Vlaams minister wordt, zal Tom Ongena zijn opvolger zijn. Ongena was indertijd nog woordvoerder van Somers toen die partijvoorzitter was.