Benelux gaat "volk raadplegen" over zomer- en wintertijd

Premier Charles Michel en zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's Mark Rutte en Xavier Bettel zijn het erover eens dat hun drie landen ook in de toekomst dezelfde tijdzone moeten blijven hanteren. Ze willen in de Benelux ook een "vorm van raadpleging" organiseren over de afschaffing van zomeruur en winteruur. Dat heeft Michel vandaag gezegd in Salzburg.

Michel, Rutte en Bettel staken de koppen bij elkaar voor aanvang van de informele Europese top in de Mozartstad. Ze hadden het onder meer over de door de Europese Commissie voorgestelde afschaffing van de overgang van zomeruur naar winteruur, en omgekeerd.

"We hebben afgesproken dat er overleg wordt gestart", verklaarde Michel na het onderhoud. "Er moet een vorm van raadpleging komen in de drie landen."

Zomer- of winteruur?

Of België, en bij uitbreiding dus ook Nederland en Luxemburg, in de toekomst zullen vasthouden aan het zomeruur of aan het winteruur, of als ze ervoor zullen pleiten de overgang te behouden, kon Michel niet zeggen. "Het is onze prioriteit om één gemeenschappelijke beslissing te nemen en daar ook een aantal buurlanden bij te betrekken. Denk aan Frankrijk, Duitsland en Italië." De Benelux-landen nemen het voortouw, aldus Michel.

Maar voor er een standpunt wordt ingenomen, willen Michel, Rutte en Bettel dus "naar de bevolking luisteren". Experten gaan nu bekijken hoe er een raadpleging kan worden georganiseerd. Michel pleit hoe dan ook voor een keuze van het "gezond verstand".