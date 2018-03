"Belgisch leger wist al in 2016 van studie F-16’s"

Het Belgisch leger wist al in 2016 van de studie over de F-16’s. Dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez gezegd in de studio van VTM NIEUWS. Volgens hem is het dossier over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen gemanipuleerd door het leger.

“We zijn bijzonder zeker dat het Belgisch leger dit dossier gemanipuleerd heeft”, zegt Crombez. “Door dit dossier vandaag naar boven te brengen, krijgen we extra informatie. Nu blijkt dat het leger al in 2016 wist dat de huidige F-16’s nog langer in dienst kunnen blijven. De vraag is nu wie daar nog allemaal weet van had.”

Crombez zegt niet over informatie te beschikken waaruit blijkt dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op de hoogte was van de desbetreffende studie. “Bij defensie is er midden 2017 gezegd dat deze informatie moest doorgespeeld worden naar de defensietop en de bevoegde minister. Het is momenteel nog niet duidelijk of dat wel of niet gebeurd is. Is dit niet het geval, dan zitten we met een groot structureel probleem. Als de minister niets wist van deze studies, heeft hij het Belgisch leger totaal niet onder controle. Dan houdt het leger cruciale informatie achter in een dossier dat gaat om een contract van 15 miljard euro."

Geen vertrouwen in legertop

De oppositiepartijen vroegen in het parlement meermaals of de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen daadwerkelijk nodig was. Nu blijkt dat de gegeven antwoorden niet correct waren, lijkt Crombez geen vertrouwen meer te hebben in de legertop. "Op dit moment kunnen we geen vertrouwen hebben. We hebben drie jaar lang antwoorden gekregen in het parlement, waarvan we nu weten dat ze niet kloppen. Hoe kan je dan vertrouwen hebben in de legertop of de minister van Defensie die zijn zaken niet op orde heeft?"

Vandeput in parlement

Crombez zegt niet meteen het ontslag van de minister te willen vragen, maar hij wil wel een degelijke uitleg rond deze zaak. "We gaan vandaag de minister eerst toelichting laten geven in het parlement. Er moet ook effectief een onderzoek komen naar de betrokkenen in deze zaak. Maar de vaststelling dat zo’n belangrijk dossier zo slecht gemanaged is door de minister, die geen weet heeft van het belangrijkste feit in dit dossier, is ontstellend."

Crombez wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt in het dossier, zodat de aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen opnieuw geëvalueerd en eventueel uitgesteld kan worden. "Op basis van het onderzoek van Lockheed Martin zelf, zouden onze huidige F-16’s zes jaar langer meekunnen. Dat is heel belangrijk, omdat dit ons 6 jaar extra geeft om de beslissing over de nieuwe toestellen te nemen. De F-35 bijvoorbeeld, is nog niet goedgekeurd om echte operaties mee uit te voeren. Er zijn nog veel vragen en dus kunnen we gebruik maken van die tijd, zeker ook omdat de factuur van die F-35’s zo immens is." De F35 wordt trouwens ook gemaakt door Lockheed Martin, het bedrijf achter onze huidige F-16's en het bijbehorende rapport uit 2016.

Bekijk ook: