België krijgt nieuwe partij voor de dieren

Vandaag wordt de nieuwe dierenpartij in ons land voorgesteld: ‘DierAnimal’. De partij gaat zo de Nederlandse Partij voor de Dieren achterna, die al sinds 2006 in de Tweede Kamer zetelt. 'Dieranimal' zal nog niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.

De nieuwe Belgische dierenpartij is unitair en tweetalig en krijgt de naam ‘DierAnimal’. Volgens de oprichters van de partij maakt de publieke opinie zich in toenemende mate zorgen over het welzijn en het lot van de dieren. Daarom vinden ze dat de dierenkwestie gepolitiseerd moet worden, zoals nu al het geval is in meer dan vijftien Europese landen.

“De meest efficiënte manier om dat te doen is door de verkiezing van geëngageerde mensen die een stem geven aan de dieren en bijgevolg het best geplaatst zijn om de dieren te vertegenwoordigen en te verdedigen in het parlementair halfrond”, klinkt het.

Breder programma

De partij heeft het dierenwelzijn als uitgangspunt, maar zegt breder te zijn dan dat. “We hebben een breder programma en we nodigen iedereen ook uit om de details van ons programma te lezen”, zegt Peter Verhaegen van ‘DierAnimal’ aan VTM NIEUWS.

De partij werd nu opgericht omdat de tijd er volgens Verhaegen rijp voor is. “We zien dat er een draagvlak is ontstaan en nog steeds bestaat dat groot genoeg is. Mensen worden zich steeds meer bewust van mistoestanden op het vlak van bijvoorbeeld de veehouderij.“

'Dieranimal' zal nog niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Ze wil zich eerst focussen op haar programmapunten.

Eerste keer nationaal

In het verleden waren er al gelijkaardige initiatieven, maar het is de eerste keer dat er een nationale partij komt. “De oprichting van deze Partij voor de Dieren is in die zin uniek omdat het een nationaal initiatief is. We zien dat de mensen die het statuut van de dieren willen beschermen zich aan beide kanten van de taalgrens bevinden.”

In Nederland bestaat de Partij voor de Dieren al sinds 2002. Vorig jaar behaalden ze bij de verkiezingen vijf zetels in de Nederlandse Tweede Kamer.