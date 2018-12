Bekijk hier eerste reactie van N-VA over premier die naar Marrakesh gaat

Premier Michel kondigde daarnet tijdens een verklaring aan dat hij naar Marrakesh zal gaan om de positie van het parlement te communiceren. Dat betekent dat er een alternatieve meerderheid kan gevormd worden in het parlement. “Michel heeft een meerderheid, als hij op zoek gaat naar een andere meerderheid, dan vernemen we dat graag”, zegt Peter De Roover, N-VA-Fractieleider in de Kamer in een eerste reactie in de studio van VTM NIEUWS. N-VA houdt vanavond nog crisisoverleg, maar wil daarover niet communiceren.