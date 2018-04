Beke: "Wist niet dat het om orthodoxe jood ging"

"Ik wist niet op voorhand dat het om een orthodoxe jood ging", zegt CD&V-woordvoerder Wouter Beke aan VTM NIEUWS in een eerste reactie na de hele hetze rond de ultraorthodoxe jood Aron Berger. "Het is niet onze verantwoordelijkheid om iedereen na te trekken, dat is de verantwoordelijkheid van de lokale afdelingen."

De ultraorthodoxe jood Berger werd door de joodse gemeenschap naar voren geschoven voor de CD&V-lijst in Antwerpen. Dat hij weigert een hand te geven aan vrouwen - omwille van zijn geloof - kon op heel wat kritiek rekenen. Vandaag doken ook nog berichten op dat Berger schuldig werd bevonden door een rechter voor diefstal van een oude man. Berger liet dan vandaag in een persconferentie weten toch niet voor CD&V op te komen in Antwerpen.

Hoe is dit kunnen gebeuren? Is die man dan niet goed nagetrokken? "Bij de gemeenteraadsverkiezingen komen er 7.000 kandidaten die zich zullen aanmelden", legt CD&V-voorzitter Beke uit. "Het is niet aan CD&V nationaal om die allemaal na te trekken. Dat is de verantwoordelijkheid van de lokale afdelingen", schuift hij de verantwoordelijkheid door naar Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters.

Die laatste had niet laten weten aan de voorzitter dat hij een ultraorthodoxe jood op de lijst wilde zeggen. "Dat is ook niet per se nodig", nuanceert Beke onmiddellijk.

Beke laat wel duidelijk merken dat hij achter Peeters blijft staan als lijsttrekker voor Antwerpen.