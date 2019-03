Beke vindt uithaal De Wever naar Peeters "degoutant"

Cd&V-voorzitter Wouter Beke reageert verbolgen op de uitspraak van collega-politicus Bart De Wever. De N-VA-topman zei in het programma 'Alloo Bij' dat het Europese lijsttrekkerschap van Kris Peeters een droef einde van zijn carrière is, en deed dat in forse woorden. "Een degoutante uitspraak van mijn collega", schrijft Beke op Twitter.

"De Romeinen zouden gezegd hebben: 'Ga naar huis, laat uw bad vollopen en open uw aders, je bent niet meer nodig'", klonk de uitspraak van De Wever. Volgens de N-VA'er betekent de uitstap van Peeters naar het Europese niveau diens pensioen.

Klasse, je hebt het of je hebt het niet. Een echt degoutante uitspraak van mijn collega. Politiek debat mag hard en stevig zijn, maar vraagt een minimum aan respect. De bodem lijkt nu helemaal weggeslagen. https://t.co/Wop1keJ8Ie — Wouter Beke (@wbeke) March 12, 2019

Weggeslagen bodemDe harde uitspraak van De Wever schiet bij collega-partijvoorzitter Beke in het verkeerde keelgat. "Klasse, je hebt het of je hebt het niet. Een echt degoutante uitspraak van mijn collega. Politiek debat mag hard en stevig zijn, maar vraagt een minimum aan respect. De bodem lijkt nu helemaal weggeslagen", aldus Beke.

VTM NIEUWS contacteerde Kris Peeters zelf ook, maar die reageert niet vanuit het buitenland

