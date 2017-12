Beke twijfelt aan geloofwaardigheid Francken

CD&V-voorzitter Wouter Beke trekt de geloofwaardigheid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in twijfel na de Soedanrel. Dat zei hij vanmorgen op Radio 1 en bevestigt zijn woordvoerder aan VTM NIEUWS. N-VA blijft achter Francken staan, zegt de partij aan onze redactie.

“De partij wil vandaag niet voor de camera reageren, maar we vernemen wel dat als iemand Francken tot ontslag dwingt, de regering in problemen zou kunnen komen”, legt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez uit. "Zo heeft de oppositie een tekst klaar en als CD&V die tekst goedkeurt, kan er gestemd worden over het ontslag van Francken."

Ongezien

Beke gooide vanmorgen opnieuw wat olie op het vuur door te zeggen dat er in de Soedanrel dingen gebeurd zijn die zeer zelden gebeuren. In een adem verwees hij daarbij naar Yves Leterme en Jo Vandeurzen, die in 2008 na het Fortis-dossier ontslag namen als minister, omdat hun geloofwaardigheid was aangetast. "Het blijft toch bijzonder pijnlijk om te zien hoe coalitiepartners in deze regering over elkaar spreken", zegt Lattrez nog.

Zo vindt Beke het ongezien dat Francken informatie achterhield voor de premier. Toch vraagt het CD&V-boegbeeld het ontslag van Francken voorlopig nog niet. “In mijn ogen is het een kwestie van politieke deontologie”, zegt Beke. De druk op Francken blijft de afgelopen dagen wel almaar toenemen.

Gisteren bleek dat er, ondanks het verbod van premier Michel, toch nog een Soedanees ons land moest verlaten. Die zogenaamde terugdrijving zet Francken nu 'on hold', na een bijeenkomst met de premier en minister van Binnenlandse Zaken Jambon, die er kwam op vraag van de staatssecretaris zelf.

