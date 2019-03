Beke lacht met granaten in Antwerpen

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft een opmerkelijke tweet de wereld in gestuurd. De afgelopen weken zijn bij verschillende incidenten in het Antwerpse drugsmilieu granaten ontploft, en daar alludeert Beke ludiek op. "Afspraak in Antwerpen, dus ik heb nog even het gepaste vervoer geregeld", klinkt het.

Daaronder een foto van Beke met een tank en de hashtag #grenadeproof.

De grap schiet bij het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) in het verkeerde keelgat. "Klasse: je hebt het of je hebt het niet", citeren ze Beke zelf. Die zei hetzelfde ooit over De Wever.

Het is opmerkelijk dat twee partijvoorzitters op amper twee maanden van de verkiezingen op deze manier met elkaar in de clinch gaan.