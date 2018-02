Begrotingstekort is laagste in 9 jaar

België sloot 2017 af met een nominaal tekort op zijn begroting van 1,13 procent van het bbp en een structureel tekort van 1,1 procent. Het is het laagste begrotingstekort in negen jaar. Dat blijkt uit de definitieve begrotingscijfers die bevoegd minister Sophie Wilmès (MR) heeft ontvangen.

Met een nominaal tekort van bijna vijf miljard euro doet de regering het beter dan ze had verwacht. Vorig jaar voorspelde ze nog dat de begroting zou landen op een tekort van 1,7 procent. Het saneringsbeleid van de regering werpt vruchten af, zegt Wilmès.

Concurrentiekracht

Toen de regering-Michel in 2014 aantrad, erfde ze een begrotingstekort van 3,1 procent. “In slechts drie jaar tijd is het bijna drie keer kleiner geworden”, benadrukt Wilmès.

Dat succes is deels te danken aan het beleid van de regering. De concurrentiekracht van onze bedrijven is namelijk verbeterd door de indexsprong, de taxshift en de loonmatiging. "Terwijl de jobcreatie sinds het begin van de legislatuur gestegen is tot 176.500, schat de Nationale Bank de groei voor 2017 op 1,7 procent. Bovendien blijkt uit de nieuwste prognoses dat de groei voor 2018 tussen 1,8 en 2 procent zal liggen, afhankelijk van de instellingen”, legt Wilmès uit.

Begrotingscontrole

Het lijkt twijfelachtig dat de regering het nominale tekort dit jaar in evenwicht wil krijgen. Grote besparingen zijn namelijk niet bijster populair in een verkiezingsjaar. Volgende maand vindt de volgende begrotingscontrole plaats. Wilmès zegt dat ze ervoor wil zorgen dat de regering "niet op haar lauweren zal rusten".