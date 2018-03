Beet Naya opnieuw een schaap dood?

Wolvin Naya heeft mogelijk opnieuw een schaap doodgebeten. Het dier werd gisterenochtend dood aangetroffen in een gracht vlak bij het militaire domein in het Limburgse Leopoldsburg, waar Naya al een tijdje rondhangt. De eigenaar van het schaap verwittigde meteen het meldpunt Welkomwolf.be. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzoekt de zaak.

Het dode schaap werd in de nacht van 20 op 21 maart doodgebeten in het grensgebied tussen Balen en Leopoldsburg. De eigenaar van het dier woonde in februari nog de infoavond over wolven in Leopoldsburg bij, en sloeg meteen alarm bij het meldpunt Welkomwolf.be.

Verder onderzoek

Zij verwittigden op hun beurt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Zij zullen nu onderzoeken of de bijtsporen inderdaad van een wolf zijn, en of het om wolvin Naya gaat.

"Het INBO heeft onmiddellijk de gegevens van de gps-tracker voor de uren rondom de aanval op het schaap opgevraagd in Duitsland om na te gaan of Naya op de plaats delict was," zegt Jan Loos, die achter de website Welkomwolf.be zit.

"Maandenlang gedroeg Naya zich voorbeeldig en kleurde ze mooi binnen de lijntjes van het militair domein in Leopoldsburg, waar ze leefde van reeën en everzwijnen, maar nu heeft ze zich mogelijk opnieuw aan een schaap vergrepen." Het overleden schaap stond in een weide met een gewone draad rond, zonder schrikdraad.

Andere wolf overleden

Wolvin Naya stak op 2 januari vanuit Nederland de grens over naar ons land. Een tweede wolf, die in Limburg was opgedoken, kwam zondag 11 maart om het leven na een aanrijding met een auto in Opoeteren.

Foto: archiefbeeld

